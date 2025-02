Stand: 11.02.2025 09:21 Uhr Hochschule Stralsund: Frauen für technische Studiengänge begeistern

Die Hochschule Stralsund (Landkreis Vorpommern-Stralsund) will mehr Frauen und Mädchen für technische Studiengänge begeistern. Am internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft bietet die Hochschule drei Workshops an. Forscherinnen geben einen Einblick in ihren Alltag: Dabei geht es etwa um Themen wie künstliche Intelligenz, das Mikroskopieren oder auch chemische Prozesse in Laboren. Für Marian Petsch, Initiator dieser Ferienveranstaltung, seien viele technische Studiengänge in der Wissenschaft noch zu sehr von Männern dominiert. Er will mit den Workshops einen sogenannten safe space schaffen, damit sich Frauen wohler fühlen und sich mehr trauen.

