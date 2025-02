Stand: 04.02.2025 08:23 Uhr Anklam: Bereich zwischen den Kreisverkehren gesperrt

Wer mit dem Auto nach Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fährt, muss sich von Dienstag an auf Umwege einstellen. Zwischen den beiden Kreisverkehren am Busbahnhof werden die Abwasserschächte saniert. Deshalb ist der Bereich Pasewalker Straße/Bluthsluster Straße in Richtung Innenstadt gesperrt. Umleitungen wurden bereits am Montag ausgeschildert. Stadtauswärts bleibt der Verkehr wie gewohnt bestehen, heißt es von der Stadt. Die Arbeiten und somit auch die Sperrung dauern voraussichtlich bis zum Ende der Winterferien.

