20.03.2025 07:00 Uhr Ahlbeck: Pläne für das "Haus der Erholung" vorgestellt

Die Gemeinde Heringsdorf will das "Haus der Erholung" in Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sanieren. Nach einem aufwendigen Auswahlverfahren hat ein Architekturbüro aus Leipzig den Zuschlag für die Planung bekommen. Bei einer Einwohnerversammlung haben die Planer ihre ersten Entwürfe vorgestellt. Die beinhalten nicht nur das"Haus der Erholung" selbst, sondern auch die Gestaltung der Flächen dahinter, bis zur Kirche. Dort sollen mehr Aufenthaltsmöglichkeiten wie zum Beispiel ein Spielplatz und ein Wasserspiel geschaffen werden. Die Parkplätze kommen weg, statt dessen wird ein dezentes Parkhaus an einer Anhöhe gebaut. Die Pläne stießen bei den Einwohner auf ein positives Echo, so die Bürgermeisterin der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, Laura Isabelle Marisken. "Die Menschen finden es gut, dass dort Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen werden und auch den geplanten Anbau finden sie schön - gerade die Verglasung, mit der man auch bei schlechtem Wetter in der Natur sein kann", sagt Marisken.

Saal soll vielseitig nutzbar sein

Das "Haus der Erholung" soll auf der Seeseite sein Erscheinungsbild behalten - mit neuen Fenstern, frischer Fassade und einer sanierten Terrasse. Auf der anderen Seite soll ein schmaler verglaster Anbau, angelehnt an die Bäderarchitektur, geschaffen werden. Das Herzstück des Gebäudes, der Saal, soll weitestgehend auch in seiner historischen Gestalt wieder hergestellt werden. Nur die Bühne soll dann ebenerdig und nicht erhöht sein. Vom Bankett mit 250 Gästen bis zu einer großen Tanzveranstaltung mit 400 Besuchern soll in dem Saal später alles möglich sein. Der angestrebte Zeitplan sieht vor, dass Mitte 2027 die Bauarbeiten losgehen und das Gebäude Ende 2028 wieder nutzbar ist, so die Planer. Das "Haus der Erholung" in Ahlbeck ist in den 1950er Jahren gebaut worden. Dort wurden große Feste gefeiert und täglich gekocht. Seit 2010 steht das Gebäude in prominenter Lage an der Strandpromenade leer. Es gab in den Jahren danach mehrere Versuche, es wiederzubeleben, die aber alle gescheitert sind.

