Stand: 17.05.2025 08:30 Uhr A20 bei Grimmen: Betrunkener verursacht Unfall

Auf der A20 kurz vor dem Parkplatz Trebeltal (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat ein betrunkener Autofahrer einen Unfall verursacht. Er war am Freitagabend auf der Fahrspur Richtung Stettin unterwegs und ist dort auf einen anderen Pkw aufgefahren. Daraufhin haben sich beide Fahrzeuge gedreht, sind nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzplanke gestoßen. Bei dem 37-Jährigen Unfallverursacher wurde später ein Atemalkoholwert von 2,35 Promille festgestellt, teilt die Polizei mit. Sein Führerschein sei sichergestellt worden. Alle Beteiligten an dem Unfall wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Autobahn war in diesem Bereich für etwa vier Stunden teilweise voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.05.2025 | 08:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen