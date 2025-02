Stand: 25.02.2025 18:00 Uhr 775 Jahre Stadtrecht: Greifswald plant Festwoche

Zum Jubiläum plant die Hansestadt eine ganze Festwoche. Die möchte Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nicht alleine feiern, sondern gemeinsam mit Goleniów. Die Stadtverwaltung erwartet dazu etwa 200 Menschen aus der polnischen Partnerstadt. Am 14. Mai sollen die Festlichkeiten von den großen Kirchen Greifswalds wortwörtlich eingeläutet werden, sagt die Pastorin der Kirchengemeinde St. Marien, Ulrike Streckenbach. Am darauffolgenden Tag bietet die Stadt einen Projekttag für Schulen zur Greifswalder Geschichte an. Dieser Projekttag findet zeitgleich auch in Goleniów statt.

Das Festprogramm

Am Freitag, den 16. Mai, gibt es ein großes Sportfest für alle Altersgruppen. Sportlerinnen und Sportler im Kindergartenalter können dann das Greifswalder Sportabzeichen ablegen. Diese Ehrung hat der Stadtsportbund extra zum Stadtjubiläum ins Leben gerufen. Auf dem historischen Marktplatz treten am Abend lokale Musikerinnen und Musiker auf. Außerdem ist eine ABBA-Show angekündigt. Am Sonnabend werden Folkloregruppen aus Goleniów auftreten und ihre Heimatstadt präsentieren. Den Abschluss am Sonntag bildet ein ökumenischer Festgottesdienst. Noch ist das Festprogramm offen für weitere Ideen. Deshalb lädt Oberbürgemeister Stefan Fassbinder (Bündnis90/Die Grünen) alle Greifswalderinnen und Greifswalder ein, sich daran zu beteiligen.

