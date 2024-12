Stand: 04.12.2024 10:15 Uhr 37 Feuerwehrleute bei Stallbrand in Gresenhorst im Einsatz

In Gresenhorst bei Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben Unbekannte am Dienstagabend einen Gänsestall angezündet. Nach Polizeiangaben sind dabei sechs Tiere gestorben. Der Stall war in einem umgebauten Wohnwagen untergebracht. Er brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Marlow löschte mit 37 Einsatzkräften. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich zu melden.

