25.000 Euro Schaden: Autounfall bei Grimmen

Ein 24-Jähriger ist auf der B 194 verunglückt und wurde dabei leicht verletzt. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen mit seinem Fahrzeug von Grimmen aus in Richtung Stralsund unterwegs. Auf Höhe des Bahnübergangs Schönenwalde kam er dann links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Baum. Der Fahrer musste ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht werden. Sein Auto war nach dem Aufprall nicht mehr fahrtüchtig. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 20.04.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen