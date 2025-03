Zukunftspreise gehen an Unternehmen in Laage und Mistorf Stand: 06.03.2025 12:56 Uhr Zwei Unternehmen aus dem Landkreis Rostock sind die Gewinner der Zukunftspreise der Schweriner Handwerkskammer. Die Auszeichnungen wurden am Mittwoch in Schwerin vergeben.

Das Metallbauunternehmen Lührmann aus Laage existiert seit fast 40 Jahren. Seit der Jahrtausendwende ist das Unternehmen auch im industriellen Sektor unterwegs und so von 15 Mitarbeitern auf heute rund 100 inklusive Auszubildenden gewachsen. Dadurch arbeiten die Laager heute mit globalen Unternehmen wie Siemens zusammen. Laut Handwerkskammer und Schirmherr, Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (parteilos), zeichne sich die Firma durch effiziente Prozesse, die Integration von internationalen Mitarbeitern, Menschen mit Behinderung sowie Energieeffizienz und Nachhaltigkeit aus. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Sonderpreis für Digitalisierung geht nach Mistorf

Der Sonderpreis Digitalisierung geht an die Dröge GmbH aus Mistorf bei Schwaan. Mit 25 Mitarbeitern werden Ausrüstungen in Ställen geplant, installiert und gewartet. Für die Zukunft strebt die Firma mehr Automatisierung in der Landwirtschaft an und arbeitet dafür mit anerkannten Forschungseinrichtungen zusammen. Der Zukunftspreis wird seit 2021 alle zwei Jahre von der Handwerkskammer Schwerin und der Sparkasse ausgelobt.

