Stand: 15.11.2024 16:49 Uhr Zugausfälle im S- und Regionalbahnverkehr in und um Rostock

Bahnfahrer müssen in diesen Tagen in und um Rostock immer wieder mit Zugausfällen rechnen. Das hat beispielsweise am Rostocker Hauptbahnhof für Verwirrung bei den Fahrgästen gesorgt. Kaputte Züge sind laut einem Sprecher der Deutschen Bahn der Grund dafür, dass mehrere S-Bahnen zwischen Rostock und Warnemünde am Donnerstag ausfallen mussten. Auch am Freitag waren nicht alle Abfahrten gesichert. Auf der Linie der RB12 zwischen Rostock und Graal-Müritz sei zudem kurzfristig Personal krank geworden. Für Zugausfälle Richtung Dresden sind nach Auskunft des Bahnsprechers kurzfristig notwendige Bauarbeiten verantwortlich, die nicht verschoben werden konnten. Bis 27. November wird es auch auf dieser Strecke noch zu Behinderungen kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 15.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock