Stand: 20.02.2025 10:00 Uhr Ziesendorf: Planung für Flüchtlingsunterkunft wird ausgesetzt

Der Landkreis Rostock soll seine Planungen für eine Flüchtlingsunterkunft in Ziesendorf aussetzen. Das haben die Mitglieder des Kreistages am Mittwochabend auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen. Derzeit seien die vorhandenen Unterkünfte für Geflüchtete im Landkreis Rostock nur zu 70 Prozent ausgelastet, so die Begründung der CDU. Sie geht davon aus, dass die Flüchtlingszahlen in den nächsten Monaten zurückgehen werden. Eine zusätzliche Unterkunft werde somit derzeit nicht gebraucht. Die Verwaltung widerspricht: Im kommenden Jahr würden mehrere bestehende Mietverträge auslaufen, man rechne mit konstantem Bedarf an Plätzen. Eine große Mehrheit im Kreistag aus CDU, AfD, FDP und der Bürgermeisterliste stimmte für den Antrag, einige Mitglieder von SPD und Die Linke votierten dagegen. In Ziesendorf sollten die ersten Geflüchteten eigentlich schon Anfang des Jahres in das ehemalige Coca-Cola-Werk einziehen, aber bis heute gibt es keinen Antrag für den Umbau der Gewerbeimmobilie. Wie lange die Pläne ruhen sollen, ist nicht festgelegt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 20.02.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock