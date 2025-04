Sendedatum: 07.04.2025 16:30 Uhr Zehlendorf: Gestohlenes Pferd wieder aufgetaucht

Ein vor einem Vierteljahr in Zehlendorf (Landkreis Rostock) gestohlenes Pferd ist am Freitag in einem Stall in der Nähe von Güstrow wiedergefunden worden, meldet die Polizei. Die trächtige Stute sei durch das Veterinäramt eindeutig identifiziert worden. Gleichzeitig sei bis zum Ende der Ermittlungen ein Veräußerungs- und Umstellungsverbot durch das Amt ausgesprochen worden. Wie es dazu kam, dass die noch immer trächtige Stute wiedergefunden wurde, will die Polizei noch nicht mitteilen. Die Ermittlungen laufen noch, so eine Sprecherin.

