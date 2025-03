Stand: 17.03.2025 18:23 Uhr Wildpark in Güstrow erhöht die Eintrittspreise

Der "Wildpark MV" in Güstrow (Landkreis Rostock) erhöht seine Eintrittspreise. "Die gestiegenen Kosten machen auch vor dem Wildpark als gemeinnützige Einrichtung nicht halt", heißt es in einer Mitteilung des Parks. Im Wesentlichen betrifft die Preisehöhung die Tageskarten. Die kosten für Kinder statt wie bisher acht Euro ab dem ersten April neun Euro. Erwachsene zahlen drei Euro mehr. In dem Eintrittspreis von 19 Euro ist dann der sogenannte Naturschutz-Euro enthalten. Diesen können Gäste freiwillig bezahlen, auf Wunsch aber auch weglassen. Damit will sich der Wildpark noch stärker für den Naturschutz engagieren und Projekte unterstützen. Eine Jahreskarte erhöht sich um fünf Euro auf 35 Euro für Kinder. Für Erwachsene ist die Jahreskarte 20 Euro teurer und kostet dann 70 Euro. Bis Ende März gelten aber noch die alten Preise, auch wenn das Ticket über den ersten April hinaus läuft. Zudem soll es ein Feierabendticket geben, um vergünstigt Einlass zwei Stunden vor Parkschließung zu bekommen. Dabei bezahlen Gäste die Hälfte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 17.03.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock