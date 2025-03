Stand: 13.03.2025 07:10 Uhr Wenige Polizeieinsätze rund um Hansa-Spiel

Anlässlich des Fußball-Drittliga-Spiels Hansa Rostock gegen Erzgebirge Aue (4:1) am Mittwochabend zieht die Polizei eine überwiegend positive Bilanz. Die Anreise der etwa 500 Gästefans zum Ostseestadion verlief nach Polizeiangaben ohne besondere Vorkommnisse. Im Vorfeld der als Problemspiel eingestuften Begegnung wurde auf dem "Platz der Freiheit" Pyrotechnik gezündet. Außerdem hat in diesem Bereich ein 43-Jähriger eine Drohne aufsteigen lassen, was ein Verstoß gegen die Luftverkehrsordnung ist. Im Verlauf der ersten Halbzeit kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb der Heimfanszene. Gegen einen 45-jährigen Mann wurde Anzeige wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung aufgenommen, so die Polizei, die mit insgesamt etwa 400 Beamtinnen und Beamten im Einsatz war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 13.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock