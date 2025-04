Stand: 17.04.2025 11:14 Uhr Weltmeister Lukas Podolski kommt für Benefiz-Spiel ins Ostseestadion

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski ist beim Benefiz-Spiel für die neuen Flutlichtmasten des FC Hansa Rostock dieses Jahr am 5. September dabei. Das erklärt der 39-Jährige in den sozialen Medien. Das Ostseestadion sei ein ganz besonderer Moment in seiner Karriere gewesen, erklärt er. Mit 18 Jahren erzielte er hier sein erstes Bundesliga-Tor.

Benefiz-Spiel für neue Fluchtlichtmasten

Beim Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock wird es am 5. September ein besonderes Spiel geben, mit dem die vier neuen Flutlichtmasten finanziert werden sollen. Die Anlage soll in diesem Jahr fertiggestellt werden. Für das Benefiz-Spiel wurde eine Idee wiederbelebt, die schon 2015 für Publikum sorgte: "Marteria & Friends" spielen erneut gegen "Paule & Friends". Unter dem Motto "Gemeinsam für die Flutlichtmasten" trommeln der gebürtige Rostocker und Musiker Marten "Marteria" Laciny und der zweimalige Hansa-Aufstiegskapitän Stefan "Paule" Beinlich Freunde und Weggefährten zusammen, um gemeinsam im Ostseestadion zu kicken. Die Partie wird am 5. September um 18 Uhr angepfiffen. Die Tickets dafür sind bereits im Verkauf.

