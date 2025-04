Stand: 23.04.2025 16:00 Uhr Wasserrohrbruch in Rostock Dierkow

Im Rostocker Stadtteil Dierkow waren etwa 600 Menschen stundenlang ohne fließend Wasser. Am Mittwochvormittag, gegen 10.30 Uhr, war in einem Mehrfamilienhaus im Kurt-Schumacher-Ring ein Wasserrohr gebrochen. Kurz vor 11.00 Uhr ist das Wasser durch das städtische Unternehmen Nordwasser abgestellt worden. In dieser Zeit ist durch den Bruch der 15 Zentimeter dicken Leitung viel Wasser in die Keller und Flure geflossen, so eine Firmen-Sprecherin. Etwa 600 Einwohnerinnen und Einwohner des Kurt-Schumacher-Rings und der Heinrich-Tessenow-Straße waren etwa fünf Stunden von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Die Feuerwehr hat einen Großteil des Wassers bereits abgepumpt und auch die Bruchstelle wurde gefunden. Inzwischen hat Nordwasser das Rohr repariert. Eventuell kann es noch zu Druckschwankungen kommen, so die Firmen-Sprecherin. Mitarbeitende der Stadtwerke hatten zudem Wärmestationen in den Gebäuden abgestellt und die Stromleitungen kontrolliert.

