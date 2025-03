Stand: 19.03.2025 14:46 Uhr Wasserqualität: In und um Rostock werden Badegewässer festgelegt

Bis zum 1. April müssen die offiziellen Badegewässer in Mecklenburg-Vorpommern feststehen. Die Hansestadt Rostock hat bisher vier Badestellen in Warnemünde, vier in Markgrafenheide und eine am Mühlendamm offiziell festgelegt. Noch können Einwohner Vorschläge für weitere Badestellen beim Gesundheitsamt einreichen. Der Landkreis Rostock hat seine Liste schon finalisiert. Dort stehen über 50 Gewässer und über 80 Badestellen fest. Ab dem 28. April wird dann die Wasserqualität der offiziell gemeldeten Badestellen in MV regelmäßig durch die Gesundheitsämter auf Vibrionen oder Kolibakterien überprüft. Die Badestellen und die Wasserqualität können dann online oder über die App "Badewasser MV" eingesehen werden.

