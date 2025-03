Stand: 16.03.2025 08:49 Uhr Warnstreik: Notfahrpläne von RSAG und Rebus im Raum Rostock

In Rostock und im umliegenden Landkreis treten ab Montag früh wieder viele Beschäftigte des Nahverkehrs in den Warnstreik, voraussichtlich für drei Tage. Die Straßenbahnen bleiben in Rostock komplett im Depot. Laut RSAG sollen zwischen sechs und 20 Uhr nach einem Notfahrplan im Halbstundentakt Busse der Linie 49 zwischen Lütten Klein Zentrum-Seehafen-Dierkower Kreuz und Langer Straße fahren. Ersatzbusse sind ebenfalls zwischen Mecklenburger Straße-Evershagen und Reutershagen Markt geplant. Auch Rebus hält einen Notfahrplan wie in der vergangenen Woche aufrecht. Dieser wird noch erweitert durch die Linie 119 zwischen Warnemünde und Bad Doberan. Die Ersatzfahrpläne können auf den jeweiligen Internetseiten der Nahverkehrsbetriebe eingesehen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock