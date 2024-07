Stand: 03.07.2024 12:26 Uhr Warnemünder Wissenschaftler vor Expedition im Indischen Ozean

In knapp zwei Wochen startet das Forschungsschiff "Sonne" unter der Leitung des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) zu einer rund dreiwöchigen Expedition in bisher wenig untersuchte Regionen des Indischen Ozeans zwischen Singapur und Mauritius. Ziel der Wissenschaftler ist es, dort menschlich verursachten Umweltstress im Meer zu erfassen und erstmals eine Risikoabschätzung für das Untersuchungsgebiet zu ermöglichen. Besonders im Fokus stehen dabei laut Forschungsauftrag neu auftretende Schadstoffe wie Mikroplastik, künstliche Östrogene und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Auf der mehr als 6.300 Kilometer langen Fahrtroute sollen sowohl das Oberflächenwasser als auch teifer liegende Schichten beprobt werden, so Expeditionsleitertin Johanna Waniek vom Institut für Ostseeforschung Warnemünde. Die Expedition im Rahmen der UN-Dekade der Ozeane wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 03.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock