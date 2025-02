Stand: 22.02.2025 06:41 Uhr Warnemünde: Suche nach einem Mann im Wasser

In Warnemünde haben sich in der Nacht zu Sonnabend Zeugen bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass ein Mann unweit der Mole ins Wasser gefallen sei. Neben der Suche an Land wurden daraufhin auch der Seglerhafen und der Seekanal in Warnemünde abgesucht. Am Einsatz waren der Seenotrettungskreuzer "Arkona" mit Tochterboot "Caspar" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), das Feuerlöschboot "Albert Wegener" des Brandschutzrettungsamtes Rostock und das Polizeiboot "Walfisch" der Wasserschutzpolizei beteiligt. Gegen 3.50 Uhr sei die Suche erfolglos beendet worden, hieß es. Seit dem frühen Morgen läuft die Suchaktion wieder. Laut Polizei werden zur Stunde Zeugen vernommen. Nähere Angaben zur Identität des vermissten Mannes liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 22.02.2025 | 07:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock