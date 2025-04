Stand: 18.04.2025 08:22 Uhr Warnemünde: Landessportschule wird im Mai eröffnet

Die neue Sportschule des Landes auf der Mittelmole in Warnemünde steht vor der Fertigstellung und soll am 22. Mai offiziell eröffnet werden, das teilt der Landessportbund mit. Beim Neubau hatte es mehrfach Verzögerungen gegeben. Die Komplexität des Vorhabens habe alle Beteiligten stark gefordert, so der Geschäftsführer des Landessportbundes, Haverland. Mit dem Neubau im Warnemünder Yachthafen entstehe nicht nur ein Hotel sondern auch eine Mensa, ein Trainingszentrum und ein Servicecenter für die Segler. Außerdem hätten Personalmangel, Baumängel und Lieferengpässe zur Verzögerung beigetragen. Das Budget in Höhe von 27 Millionen Euro sei aber eingehalten worden, hieß es weiter. Das neue Segelzentrum im umgestalteten Warnemünder Yachthafen könnte eine Schlüsselrolle bei einer geplanten Olympiabewerbung für Rostock spielen.

