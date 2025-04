Stand: 14.04.2025 06:30 Uhr Von Güstrow nach China: Exponate gehen auf Reisen

Ein Museum in der Nähe von Shanghai macht eine Ausstellung zu Beethoven. Beim Durchblättern verschiedener Publikationen auf der Suche nach Exponaten sei man dann auf Ernst Barlach gestoßen, so die Leiterin der Barlach-Stiftung Magdalena Schulz-Ohm. Ein chinesischer Kulturbeauftragter habe daraufhin bei ihr angerufen. Vor allem ein Kopf von Beethoven, den Ernst Barlach gefertigt hat, habe das Interesse aus China geweckt. Der Kopf ist aus Bronze und wiegt 25 Kilogramm. Eine Spezialfirma aus Berlin verpackte am Freitag in Güstrow (Landkreis Rostock) insgesamt 13 Werke von Barlach, die diese Woche auf Reise nach China gehen. Dort werden sie bis Anfang August ausgestellt. Die Ausstellung in China beginnt am 2. Mai. Die Kosten für Verpackung und Transport trägt das chinesische Museum.

