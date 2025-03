Stand: 10.03.2025 07:02 Uhr Vollsperrungen in Güstrow für knapp acht Monate

In Güstrow (Landkreis Rostock) müssen sich Autofahrer und Anwohner von Montag an auf Bauarbeiten einstellen. In den Straßen "Fuchssteig" und "Am Brink" werden voraussichtlich bis Ende November die Abwasseranlagen, die Versorgungsleitungen und die Straßenoberfläche erneuert. Zu diesem Zweck werden beiden Straßen gesperrt. Auch die Durchfahrt zur Straße "Hasenhörn" im Abschnitt von Hausnummer 30 bis 32 gesperrt. Die Straßenbaufirma habe die Anwohner per Brief detailliert informiert, heißt es von der Stadtverwaltung.

