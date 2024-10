Stand: 22.10.2024 10:18 Uhr Vollsperrung: Lkw-Unfall Höhe Waldeck

In der Nähe von Waldeck (Landkreis Rostock) hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben. Nach Polizeiangaben fuhr ein 37-jähriger Deutscher mit einem Lkw samt Sattelauflieger aus Richtung Dummerstorf kommend in Fahrtrichtung Rostock. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte er sich leicht und musste ins Krankenhaus nach Rostock. Die Landesstraße 39 ist aktuell voll gesperrt.

