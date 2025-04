Stand: 15.04.2025 17:31 Uhr Volleyball-Herren aus Warnemünde wollen in die 1. Liga

Nach dem letzten Zweitliga-Heimspiel gegen Essen (3:0) hat der Tabellenführer mitgeteilt, dass er den Gang in die höchste deutsche Spielklasse tatsächlich wagen will. Da der SV Warnemünde als einziges Team aus der Nordstaffel an der Vorlizenzierung teilgenommen hat, ist die Platzierung am Saisonende zweitrangig. Beim Auswärtsspiel am 26. April beim TuS Mondorf entscheidet sich, ob Warnemünde die Saison als Erster oder Zweiter beendet. In den vergangenen Monaten hat der Verein viele Gespräche mit potenziellen Partnern geführt, um sich die 1. Liga sportlich und wirtschaftlich leisten zu können. Stimmt die Volleyball-Bundesliga dem Lizenzantrag zu, wären unter anderem Spitzenteams wie die Berlin Volleys, Friedrichshafen oder Lüneburg in der kommende Saison Gegner in der Rostocker Arena Tschaikowskistraße. Ein bis zwei Highlight-Spiele sollen in der Stadthalle Rostock stattfinden. Klar ist bereits, dass Trainer Maurizio Forte auch in der ersten Liga bleiben soll. Auch mit einigen externen Spielern wurden bereits Vorverträge abgeschlossen, für den Fall, dass die Bundesliga die Lizenz erteilt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock