Stand: 14.04.2025 13:04 Uhr Vögel lösen möglicherweise Dachstuhlbrand aus

Vögel, die heiße Zigarettenreste zum Nestbau verwendet haben, könnten am Freitagabend möglicherweise den Brand eines Dachstuhls in Vorbeck (Landkreis Rostock) bei Schwaan verursacht haben. Kurz vor Mitternacht hätten Zeugen laute Knistergeräusche gehört und die Feuerwehr gerufen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schwaan, Vorbeck, Passin, Kassow und Letschow konnten die Flammen schnell löschen. Ein Brandursachenermittler stellte am Sonnabend fest, dass im Bereich des Dachstuhls Vögel nisten, die heiße Zigarettenreste für ihren Nestbau verwendet haben könnten. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 50.000 Euro.

