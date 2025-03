Stand: 04.03.2025 11:39 Uhr Viele Autofahrer missachten Umleitungen B 105 in Rövershagen

Seit Montag werden am Bahnübergang in Rövershagen (Landkreis Rostock) neue Schienen und Schwellen verlegt. Dafür ist die B 105 in Rövershagen derzeit voll gesperrt. Trotz der offiziellen Beschilderungen werden die Umleitungen von vielen Verkehrsteilnehmern ignoriert und das Durchfahrtsverbot missachtet, so die Polizei. Dies führe zu diversen Beeinträchtigungen in Rövershagen. Vor allem der Waldweg und die Köhlerstraat sind betroffen. Das Polizeirevier Sanitz führt nun Kontrollen ein und ahndet Verstöße.

Umleitungen noch bis 14. März

Die kürzeste Umleitung führt über die Landesstraße 22 zwischen Altheide und Hinrichshagen über Graal-Müritz. Eine längere über die Landesstraßen zwischen Ribnitz-Damgarten und Bentwisch. Das wirkt sich auch auf einigen Buslinien der "rebus" GmbH aus. Teilweise kommen die Busse wegen geänderter Strecken aus der Gegenrichtung. Das betrifft auch die Schulbusse. Bahnreisende müssen zwischen Rostock und Graal-Müritz rund 20 Minuten mehr einplanen. Es fahren zwar noch einige Regionalbahnen zwischen Rostock und Rövershagen, von oder nach Graal-Müritz verkehren aber nur Ersatzbusse.

