Stand: 17.04.2025 08:21 Uhr Viel Österliches im Landkreis und in Rostock

So können Familien beispielsweise am Sonnabend an einem Osterspaziergang in der Rostocker Heide teilnehmen. Forstamtsleiter Jörg Harmuth und Heideprofessor Wilfried Steinmüller erkunden mit den Besuchern den Waldteil Schwarzenpfost. Los geht es um 9.30 Uhr am Bahnhof Gelbensande.

Selbstgemachtes und Naturkunde

Osterdeko, Handarbeiten und viele andere Schätze wird es ebenfalls am Sonnabend auf dem Designmarkt Ponyhof geben. Die Osterversion des regelmäßig stattfindenden Flohmarkts findet am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr vor der Brauerei in Mönchhagen statt. Und auch der Rostocker Zoo bietet ein Osterprogramm an. Im gesamten Zoo können die Besucher an verschiedenen Stationen erraten, welches Ei zu welcher Vogelart gehört.

Kreatives im Landkreis Rostock

In Bad Doberan führen am Sonnabend Kindermünsterführer Familien durch das Münster. Kindgerecht wird dann die Geschichte des Bauwerks erzählt. Die Führung beginnt um 11 Uhr. In Krakow am See wird am Sonntag das Goldene Osterei gesucht. Interessierte treffen sich 10 Uhr am Eingang des Kurwaldes. Ein Osterfest im Wildpark findet ab 10 Uhr in Güstrow statt. Dort können Österkörbchen gebastelt und Ostereier bemalt werden.

Osterfeuer in der Stadt und auf dem Land

Außerdem wird es am Sonnabend viele Osterfeuer im Landkreis Rostock geben, zum Beispiel in Schwaan bei der Feuerwehr, in Groß Schwaß am Anger oder in Groß Lüsewitz. In Rostock brennen die Osterfeuer am Warnemünder Strand in der Nähe des Teepotts sowie in Groß Klein am Warnowenn.

Weitere Informationen Ostern in MV: Das erwartet Urlauber und Einheimische Das Wetter wird zwar durchwachsen, aber dafür sorgen Osterfeuermeile, Strandgalopprennen oder die ersten offenen Schleusen für viel Abwechslung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 17.04.2025 | 12:38 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock