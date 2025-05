Stand: 16.05.2025 06:00 Uhr Verkehrszählung: Erstmals Videomasten im Land aufgestellt

In ganz Deutschland läuft seit April eine Verkehrszählung. Allein in Mecklenburg-Vorpommern wird dafür an rund 550 Stellen auf Bundes- und Landesstraßen gezählt, wie viele Autos fahren. Dazu setzen die beauftragten Firmen manchmal klassisch Personen ein, die an Straßenkreuzungen sitzen und Strichlisten führen. Immer häufiger werden kleine Kästen an Straßenlaternen angebracht, die die Autos registrieren. Und seit diesem Jahr neu - werden auch Videokameras eingesetzt. "Es handelt sich hier um Standorte, die wir nicht mit eigenen Zählstellen abdecken können und an denen der Verkehr in der Regel auf mehr als zwei Fahrspuren je Fahrtrichtung fließt", sagt André Horn vom zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V. Das betrifft etwa den Autobahnzubringer Rostock West (B103), den Rügenzubringer (B96) oder die B105.

Datenerfassung noch bis Herbst

An insgesamt 24 Stellen, meistens auf Brücken, sind dafür rund drei Meter hohe Gestänge angebracht, an deren oberen Ende eine Kamera installiert ist. Diese erfasst welche wie viele Fahrzeuge vorbei fahren und welche Art. Weitere Daten, wie etwa Kfz-Kennzeichen, werden nicht erfasst und die Videoaufnahmen im Anschluss vernichtet, heißt es vom Landesamt. Der Vorteil: Diese Aufnahmen können automatisiert ausgewertet werden. Die bundesweite Straßenverkehrszählung wird alle fünf Jahre durchgeführt und dauert noch bis zum Herbst. Die Erhebung liefere wichtige Basisdaten für die Straßen- und Verkehrsplanung, so das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Darüber hinaus werden die Daten auch von Ämtern, Forschungsinstitutionen, Verbänden oder Bürgerinitiativen für Lärm- und Emissionsberechnungen oder für Mobilitätsstudien genutzt.

