Uniklinik Rostock: Kürzere Wartezeiten durch neue Ambulanz

Seit dieser Woche hat die Allgemeinmedizinische Notfallambulanz ihren Betrieb aufgenommen. Die Universitätsmedizin hofft so die Wartezeiten der Patienten und Patientinnen in der Zentralen Notaufnahme zu verkürzen. Seit Montag behandeln zwei Allgemeinmedizinerinnen dort die weniger schwer Erkrankten. So soll gewährleistet werden, dass die Notaufnahme sich um lebensbedrohliche Fälle kümmern kann. Perspektivisch ist eine Ausweitung der Öffnungszeiten auf die gesamte Woche geplant.

100 Patienten und Patientinnen am Tag

Derzeit ist die Ambulanz in der Schillingallee montags und dienstags von 10 bis 16 Uhr sowie mittwochs von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Zentrale Notaufnahme rund um die Uhr. Sie versorgt durchschnittlich mehr als 100 Patientinnen und Patienten am Tag. Dafür stehen fünf Schock- und Notfalleingriffsräume sowie insgesamt 32 Überwachungs-, Untersuchungs- und Behandlungsplätze zur Verfügung.

