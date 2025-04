Stand: 23.04.2025 10:13 Uhr Unfall auf A19: Zwei Menschen sterben

Ein 51-jähriger Mann und sein neunjähriger Sohn sind am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 19 ums Leben gekommen. Die 45-jährige Mutter überlebte und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen war in Höhe Kuchelmiß (Landkreis Rostock) nach Polizeiangaben nach rechts von der Autobahn abgekommen, hatte die Leitplanke und eine Notrufsäule gestreift, war dann eine zehn Meter tiefe Böschung hinuntergestürzt und gegen einen Baum geprallt. Die beiden Erwachsenen waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr herausgeholt werden. Das Kind war aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Vater und Sohn starben noch an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache wird derzeit von der DEKRA ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock