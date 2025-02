Stand: 07.02.2025 13:55 Uhr Unbekannte beschmieren Gedenkstele in Rostock-Lichtenhagen

In Rostock haben Unbekannte die Gedenkstele für die Ausschreitungen von 1992 am Sonnenblumenhaus im Stadtteil Lichtenhagen beschmiert. Laut Polizei wurden verfassungsfeindliche Symbole angebracht. Gegen Mittag hatte ein Anwohner das Polizeipräsidium Rostock über die Schmierereien informiert. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Die beschädigte Stele erinnert an die rassistischen und fremdenfeindlichen Ausschreitungen vom August 1992 im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Dabei waren von einem Mob ein Wohnhaus ehemaliger vietnamesischer DDR-Vertragsarbeiter in Brand gesetzt und rund 150 Menschen in Lebensgefahr gebracht worden.

