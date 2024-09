Stand: 27.09.2024 06:02 Uhr Tyler Nelson verlässt kurzfristig die Rostock Seawolves

Die Basketballer der Rostock Seawolves müssen ab sofort auf Tyler Nelson verzichten. Der 29-jährige Guard hat kurzfristig um die Auflösung seines Vertrags gebeten. "Es ist eine der schwersten Entscheidungen, die ich in meiner bisherigen Profi-Karriere treffen musste. Ich blicke voller Dankbarkeit auf meine fast vier Jahre in Rostock zurück", so Nelson. Grund für den Wechsel war die geringere Spielzeit unter dem neuen Trainer Przemyslaw Frasunkiewicz. Nun zieht es den Aufbauspieler zum griechischen Champions League Team "Kolossos Rhodos". Ein Highlight seiner Seawolves-Karriere war das Playoff-Halbfinale 2022 gegen Jena: 0,2 Sekunden vor der Schlusssirene versenkte Nelson einen Dreipunktewurf, der ausschlaggebend für den Aufstieg in die erste Bundesliga war. Insgesamt absolvierte der gebürtige US-Amerikaner 124 Pflichtspiele für die Seawolves. Nelson gilt als der erfolgreichste ausländische Spieler in der Geschichte der Mannschaft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Basketball