Trauerhalle in Kritzkow wird zum Jugendklub

Die Trauerhalle auf dem Friedhof in Kritzkow (Landkreis Rostock) wird vorübergehend zum Jugendklub. Hintergrund ist, dass die Sporthalle, in der der Jugendklub bislang untergebracht war, nach einem Wasserschaden mindestens ein Jahr lang saniert werden muss. Eine alternative Immobilie steht nicht zur Verfügung, erklärt Sozialarbeiterin Anne Meyer. Sie ist eine von drei Fachkräften, die die Christopherus Kirchgemeinde Laage in ihren vier Jugendtreffs beschäftigt. Damit der Klub einziehen kann, müssen allerdings noch Elektrik, Wasserleitungen und die Toilette instandgesetzt werden. Weil im Haushaltsplan keine Mittel dafür eingeplant sind, setzt Meyer auf Spenden. Die Jugendlichen wollen die Dekoration übernehmen, erzählen sie bei der ersten Besichtigung. Sie hoffen schon im April die frühere Trauerhalle mit Leben füllen zu können.

