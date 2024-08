Stand: 16.08.2024 22:00 Uhr Traditionelles Brückenfest in Schwaan hat begonnen

In Schwaan (Landkreis Rostock) hat Bürgermeister Mathias Schauer (parteilos) am Freitagabend offiziell das Brückenfest eröffnet. Begleitet wurde die Eröffnung vom Tessiner Spielmannszug und dem Salutschießen des Schwaaner Schützenvereins. Freitagabend gab es Musik mit einem DJ und einer Partyband. Am Sonnabend gibt es einen Kunsthandwerkermarkt, Bullenreiten und Livemusik. Der Sonntag steht traditionell im Zeichen der Vereine. Um 11 Uhr werden verschiedene Mitmachaktionen geboten, wie ein "Soccerkäfig" und ein Kubb-Turnier. Um 14 Uhr startet die Wasserschlacht, gefolgt vom jährlichen Drachenbootrennen. Den Abschluss des Schwaaner Brückenfestes bildet am Sonntag um 22.30 Uhr ein Höhenfeuerwerk.

