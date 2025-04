Stand: 09.04.2025 14:37 Uhr Theaterneubau Rostock: Vorbereitungen für eine Baugrube laufen

Auf der Baustelle der Theaterbaustelle am Rostocker Bussebart soll noch im April der Aushub einer 15 Meter tiefe Baugrube vorbereitet werden. Dabei wird ein sogenanntes Schlitzwandverfahren angewendet. Das bedeutet, dass bis Ende des Sommers ein Schlitz von 60 Zentimetern Breite um die Baugrube entstehen soll. Diese Öffnung im Erdreich wird dann mit Beton verfüllt. So entsteht eine stabile Stützwand, die nach dem Aushub das Einbringen von Bewehrungskörben aus Stahl zulässt. So kann dann im Inneren im Herbst eine Baugrube ausgehoben werden. Für diese Arbeit hat eine Firma aus Frankfurt am Main dieser Tage den Zuschlag erhalten. Die dafür geplanten Kosten belaufen sich auf rund 23 Millionen Euro. Die archäologische Untersuchung und die Erschließung der Baustelle sind bereits abgeschlossen. Aktuell wird der Theaterneubau mit insgesamt 208 Millionen Euro kalkuliert. Für 2028 ist die Fertigstellung geplant.

