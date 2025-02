Stand: 13.02.2025 17:45 Uhr Teterow: Frischer Wind im Theater in der Uhrenschule

Seit Januar hat das Theater in der Uhrenschule, kurz Thusch, eine neue Leitung. Elisa Ottersberg-Höh und ihr Ehemann Philipp Höh haben sich damit in Teterow (Landkreis Rostock) einen Traum erfüllt. Im Thusch sind viele Dinge in den nächsten Wochen und Monaten geplant. Neben Theatervorstellungen für Erwachsene und Kinder, ist auch ein Poetry Slam für Jung und Alt geplant sowie weiterhin das Mittwochskino, das seit vielen Jahren angeboten wird. Angedacht sind ebenso eine Seniorendisco, ein Spendenlauf für das Thusch-Café und Tanzkurse. "Langfristig ist das hier natürlich ein Ort, der soll sich fast wie so ein Wohnzimmer für die Teterower anfühlen", sagt Philipp Höh. Zuviel an der Inneneinrichtung auf verändern wollen die neuen Inhaber aber nicht. Neu sei aber, dass das Theater nun auch in sozialen Medien vertreten sei und dort aktuelle Veranstaltungen ankündigt.

Tag des offenen Thusch geplant

Die neue Leitung des Theaters stellt sich am Freitag, den 14. Februar vor und lädt Interessierte zu einem Tag der offenen Tür ein. Beim Tag des offenen Thusch sollen die Räume für Besucher von 10 bis 16 Uhr geöffnet werden. Das neue Leitungsteam will sich mit einem kreativen Programm vorstellen. Geplant ist unter anderem ein Improvisationsprogramm auf der Bühne sowie eine Gesprächsrunde im Café, sagt Elisa Ottersberg-Höh.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 13.02.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock