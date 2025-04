Stand: 15.04.2025 11:05 Uhr Teterow: Bäume und Grasland brennen

Am Montagnachmittag ist gegen 15 Uhr die Polizei informiert worden, dass zwei Bäume in einem Waldstück zwischen Groß Roge und Teterow brennen. Die Feuerwehr konnte die ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Laut des örtlichen Wehrführers seien vor Ort Reste von Feuerwerkskörpern gefunden worden. Ein weiterer Brand ereignete sich zwei Stunden später in einem Waldstück westlich von Teterow. Gegen 17 Uhr rief ein Zeuge die Feuerwehr, da eine circa 1000 Quadratmeter Grasland brannten. Auch hier konnte das Übergreifen der Flammen auf das Waldgebiet verhindert werden. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.

