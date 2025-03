Stand: 31.03.2025 14:30 Uhr Tessins Bürgermeister warnt Hundebesitzer vor Staupe in Selpin

Im Gebiet der Gemeinde Selpin (Landkreis Rostock) sollen wiederholt tote Tiere gefunden worden sein, die an Staupe erkrankt waren. Davor warnt Maik Ritter, Bürgermeister aus dem nahe gelegenen Tessin, in den sozialen Medien. Staupe ist eine Viruserkrankung, die unter anderem bei hundeartigen Wildtieren wie Füchsen, Mardern und Dachsen häufig tödlich verlaufen kann. Auch Haushunde können sich mit dem Virus anstecken, wenn sie Kontakt zu einem infizierten Tier haben. Folgen sind hohes Fieber, Augen- und Nasenausfluss, Husten, Atembeschwerden sowie Erbrechen und Durchfall. Im schlimmsten Fall kann es zu Gehirnschäden, Lähmungserscheinungen, Krampfanfällen bis hin zum Tod der Hunde kommen. Ritter empfiehlt Hundebesitzern, auf den Impfschutz eigener Tiere zu achten, den Kontakt mit erkrankten Tieren zu vermeiden und Hunde in Sichtweite zu halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 31.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock