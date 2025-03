Stand: 31.03.2025 17:26 Uhr Tessin investiert 60.000 Euro in die Aufforstung des Stadtwaldes

Der Stadtwald von Tessin (Landkreis Rostock) soll für mehr als 60.000 Euro aufgeforstet werden. Das haben die Stadtvertreterinnen und -vertreter entschieden. Vor allem im Bereich Vilz, Vogelsang und Zarnewanz sollen neue Bäume gepflanzt werden, sagt Bürgermeister Maik Ritter (SPD). Zum einen sei der Stadtwald an einigen Stellen nicht mehr gesund, zum anderen werde im Stadtwald einiges an Holz entnommen, um die "Alte Zuckerfabrik" in Tessin zu heizen. Die Aufforstung werde in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Billenhagen vorbereitet und sei für den Herbst geplant. Nach Angaben des zuständigen Revierleiters des Forstamtes, Stefan Leinweber, stehen insgesamt drei Hektar Wald im Fokus, die durch den Borkenkäfer stark beschädigt wurden und nicht mehr zu retten seien. Hier solle wieder aufgeforstet werden. Die Kosten für solche Maßnahmen seien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

