TINA kommt: Neue Straßenbahn für Rostock

TINA soll barrierefreier, moderner und sicherer sein. TINA steht für "Total-Integrierter-Niederflur-Antrieb". Bis 2027 will die Rostocker Straßenbahn AG 28 weitere Bahnen dieses Typs in Betrieb nehmen. Insgesamt werden dafür rund 103 Millionen Euro investiert, das Land steuerte rund 10 Millionen Euro bei. Die Straßenbahn des Typs TINA verfügt laut Beate Langer, Sprecherin der RSAG, über Wlan, ein Kollisionsschutzsystem sowie höhere Decken und größere Fenster . In den kommenden Monaten wird die Bahn technisch von Seiten der RSAG geprüft. Es werden Testfahrten, Bremsprüfungen und Schulungen für die Fahrer durchgeführt. Ende des Jahres soll die Bahn dann ihren Regelbetrieb aufnehmen.

