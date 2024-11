Streit eskaliert im Regionalexpress von Güstrow nach Rostock Stand: 05.11.2024 10:29 Uhr Der lautstarke Konflikt im Regionalexpress zwischen Güstrow und Rostock beschäftigt jetzt die Ermittlungsbehörden.

Auf einer Bahnfahrt Richtung Rostock ist es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 30-jährigen Deutschen und einem 34-jährigen Iraner gekommen. Der Regionalexpress war auf dem Weg aus Neustrelitz in Richtung Rostock. Bereits am Bahnhof in Güstrow (Landkreis Rostock) seien die beiden laut Polizei im Streit gewesen, der sich bis zur Ankunft in Rostock fortsetzte. Dort konnten Beamte der Bundespolizei die Situation deeskalieren und die beiden voneinander trennen.

Polizei ermittelt gegen beide

Der Anlass des Streits ist noch unbekannt. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, die Frau habe ihn zunächst beleidigt und dann mit einem Gegenstand am Kopf verletzt. Er klagte über Schmerzen am Hinterkopf, lehnte eine medizinische Versorgung aber ab. Die Frau hingegen sagte, dass der Mann sie beleidigt habe. Die Polizei ermittelt jetzt und hat gegen beide Strafverfahren wegen Körperverletzung beziehungsweise Beleidigung eingeleitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock