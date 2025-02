Stand: 13.02.2025 06:58 Uhr Streik in der Region Rostock: Verwaiste Haltestellen und leere Ämter

Wegen eines erneuten Warnstreiks bleiben Busse und Bahnen von Rebus und der RSAG in Rostock und im Landkreis heute stehen. Die Folge des dritten Warnstreikes in dieser Woche: Wer zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen in die Umgebung will, ist auf sich selbst beziehungsweise auf Taxis angewiesen. Termine in Ortsämtern oder Führerscheinstellen fallen teilweise aus, auch einzelne Kitas werden bestreikt. Beim Rostocker Südstadtklinikum gibt es eine Notdienstvereinbarung, die Gewerkschaft ver.di will nach eigenen Aussagen an der Klinik "mit Augenmaß vorgehen". Morgen will die Gewerkschaft ver.di bekannt geben, ob noch weitere Ausstände drohen. Der kommunale Arbeitgeberverband hat kein Verständnis für den Warnstreik, er sei zum jetzigen Zeitpunkt unverhältnismäßig.

Weitere Informationen Nahverkehr, Klinikum, Kitas: Wo es heute Warnstreiks gibt Am Donnerstag trifft der Tarifkonflikt zwischen ver.di und Arbeitgebern in MV doppelt. Schwerpunkt der Streiks ist Rostock. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock