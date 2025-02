Stand: 10.02.2025 15:17 Uhr Strecke Güstrow-Bützow: Einkaufskorb und Rundholz im Gleisbett

Am Sonntagabend musste gegen 17:45 Uhr ein Triebfahrzeugführer des RE 52814 einen Einkaufswagen auf der Strecke Güstrow - Bützow aus dem Gleisbereich räumen. Kurz darauf meldete ein anderer Triebfahrzeugführer (RE 52893) erneut einen Einkaufswagen an derselben Stelle. Die Bundespolizei stellte den Wagen sicher. Minuten später lag auf dem gleichen Streckenabschnitt ein Rundholz im Gleis. Einsatzkräfte der Bundespolizei suchten den Bereich daraufhin ab. Die Bundespolizeiinspektion Rostock sucht nun den oder die Straftäter und ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock