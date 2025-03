Stand: 28.03.2025 18:30 Uhr Straßenbahnstrecke bleibt weiteren Monat gesperrt

Die ursprünglich am Dienstag (1. April) geplante Wiederinbetriebnahme der Straßenbahnstrecke unter der Goetheplatzbrücke in Rostock muss um etwa einen Monat verschoben werden. Grund ist nach Angaben der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) ein plötzlich aufgetretener Schaden an einer Weiche. Dieser macht das Rechtsabbiegen der Straßenbahnen am "Schröderplatz" Richtung "Am Vögenteich" unmöglich. Diese Weiche kann erst Ende April ausgetauscht werden, so eine RSAG-Sprecherin. Bis dahin bleiben die jetzigen Linienführungen der Straßenbahn und die Verlängerung der Buslinie 25 bis zum Hauptbahnhof Süd bestehen. Auch die geringfügigen Fahrplananpassungen im Busbereich werden erst Ende April wirksam. Betroffen sind die Buslinien 31, 38, 39, X41, 45 sowie den Nachtbuslinien F1, F2, F3 und F4.

Weitere Informationen Straßenbahnen bald wieder unter Goetheplatzbrücke in Rostock Nach fast drei Jahren Bauarbeiten an der Brücke fahren ab April die Linien 2, 3 und 4 wieder auf ihren ursprünglichen Strecken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 28.03.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock