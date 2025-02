Stand: 14.02.2025 17:26 Uhr Sicherheitsdienst in Rostocker Bussen und Straßenbahnen

Im Rostocker Nahverkehr ist ab sofort ein Sicherheitsdienst im Einsatz. Die Rostocker Straßenbahn AG möchte nach eigenen Angaben das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste stärken. Ein Team aus zwei Leuten ist an den Wochenenden abends und nachts im Dienst. Dem Team steht ein Auto zur Verfügung, sodass es in Notfällen reagieren und auch in andere Stadtteile fahren kann. Das Personal ist bereits für die Kontrolle der Tickets zuständig gewesen. Die Mitarbeitenden haben eine Zusatzqualifikation im Bereich Sicherheit gemacht. In Mecklenburg-Vorpommern ist ein solches Sicherheitskonzept bisher einzigartig.

