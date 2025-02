Stand: 26.02.2025 16:33 Uhr Schwerer Verkehrsunfall: Stundenlange Vollsperrung B103 bei Kritzmow

Auf der B103 bei Kritzmow (Landkreis Rostock) ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. In Fahrtrichtung A20 hatte eine Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren, offenbar wegen eines scheinbar technischen Defekts, wie die Polizei mitteilt. Dadurch stieß sie mit einem anderen Wagen zusammen, welcher auf der linken Spur liegen blieb. Der Fahrer eines dritten Autos übersah kurz daraufhin das aufgestellte Warndreieck und fuhr ungebremst in den Wagen auf der linken Spur. Er wurde durch den Aufprall eingeklemmt, durch Rettungskräfte geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann erlitt Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und der Halswirbelsäule. Die Bundesstraße war für fast drei Stunden in Richtung Autobahn gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 26.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock