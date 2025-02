Stand: 03.02.2025 08:45 Uhr Schloss Güstrow: Dach und Fassaden sollen zum Jahresende fertig sein

Die laufende Restaurierung am Dach und an den Fassaden des Güstrower Schlosses (Landkreis Rostock) soll voraussichtlich bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Das teilte das zuständige Bau- und Liegenschaftsamt mit. Die Bauarbeiten hatten sich in den vergangenen Jahren immer wieder verzögert. An der Süd-Fassade des Schlosses sind nun Gerüste abgebaut, das Dach ist größtenteils erneuert und mit neuen Zierschornsteine versehen. Bis 2026 dauert allerdings noch die Erneuerung der Brücke zwischen dem Torhaus und dem Haupteingang des Schlosses. Hier werden Mauern im Inneren abgerissen, sodass die Brücke ihre ursprüngliche Form mit hohen Bögen wiedererhält. Einige Fragen bleiben allerdings noch offen. So ließen die zuständige Abteilung Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen sowie die Landesministerien für Finanzen und Kultur die NDR-Anfrage unbeantwortet, ob das Gebäude auch innen saniert wird. Auch welche Ausstellungen dort künftig zu sehen sind, ist nicht bekannt. Wann das Schloss für Besucher wieder öffnet, ist ebenfalls noch unklar. Das Güstrower Schloss war neben dem Schloss in Schwerin Hauptresidenz der Mecklenburger Herzöge im 16. und 17. Jahrhundert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 03.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock