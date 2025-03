Stand: 25.03.2025 19:34 Uhr Sanitz: 1.000 Euro Belohnung für Hinweise Umweltsünder

Bereits am 8. Februar entdeckten Spaziergänger in einem Graben nahe der B 110 Richtung Teutendorf einen Ölfilm. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 250 Meter lange Graben komplett mit Altöl verseucht war. Da der Graben eine Verbindung zur Kösterbeck hat und sich in der Trinkwasserschutzzone befindet, mussten Ölsperren errichtet und mehr als 200 Liter Altöl abgepumpt werden. Alle Bäume entlang des Grabens sind in den folgenden Wochen gefällt und entsorgt worden. Auch die mit Altöl kontaminierten Wurzelstöcke und Böschung sind abgegraben und fachgerecht entsorgt.

Mehr als 120.000 Euro Schaden

"Auch wenn die Havarie nahezu beseitigt und die Lage im Griff ist, fehlt mir jegliches Verständnis für das Verhalten des Verursachers, egal ob es ein Unfall oder eine vorsätzliche Straftat war“, so Sanitz Bürgermeister Enrico Bendlin (CDU). Die entstandenen Kosten liegen bei rund 120.000 Euro. Anzeige wurde erstattet. Das seien Gelder, so Bendlin, die an anderen wichtigen Stellen in der Gemeinde Sanitz fehlen werden. Für Hinweise, die zur Feststellung des Verursachers und Aufklärung des Vorfalls führen, setzt die Gemeinde Sanitz nun eine Belohnung von 1.000 Euro aus und bittet die Hinweise dem Sanitzer Polizeirevier zu geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 25.03.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock