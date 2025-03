Stand: 01.03.2025 05:40 Uhr Eishockey: Saison-Aus für Rostock Piranhas

Die Rostock Piranhas haben in den Pre-PlayOffs das dritte und entscheidende Spiel gegen die Saale Bulls aus Halle mit 2:5 verloren. In der heimischen Eishalle lagen die Rostocker bereits nach dem ersten Drittel 0:2 hinten. Im zweiten Drittel gelang den Piranhas zwar der Anschlusstreffer, doch die Gäste aus Halle erzielten ebenfalls ein Tor zum 1:3. Im Schlussdrittel erhöhten die Gäste erst auf 1:4. Rostock konnte dann noch einmal zum 2:4 treffen und nahm den Torhüter aus dem Spiel, um mit sechs Feldspielern vielleicht doch noch den Ausgleich und damit die Verlängerung zu erreichen. Doch knapp eine Minute vor dem Ende der Partie nutzten die Saale Bulls das leere Rostocker Tor und erzielten den 2:5 Endstand. Halle zieht damit ins Achtelfinale der PlayOffs ein. Denn das erste Aufeinandertreffen hatten die Rostocker am Sonntag vor einer Woche zwar gewonnen. Das zweite Spiel am Mittwoch in Halle (Saale) verloren die Piranhas dann jedoch knapp. Im alles entscheidenden dritten Spiel kassierten die Rostocker nun diese deutliche Niederlage. Für die Rostock Piranhas ist die Eishockey-Oberliga-Saison, in der sie mit vielen verletzten Spielern zu kämpfen hatten, beendet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 01.03.2025 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock