Stand: 17.11.2024 11:26 Uhr Rostocker Weihnachtsmarkt: Einschränkungen auf der Langen Straße

Von Montag an gegen 9 Uhr schränkt der Aufbau des Rostocker Weihnachtsmarktes den Verkehr in der Langen Straße ein. Das gilt auch während des Marktreibens. Bis zum 24. Dezember ist die Lange Straße vom Kanonsberg kommend komplett gesperrt, heißt es vom Rostocker Großmarkt. Von der Nordseite aus kommen Autos auf der Langen Straße nur bis Höhe Kuhstraße. Dort können sie aber wenden. Parkhäuser bleiben erreichbar und auch Rettungsfahrzeuge können jederzeit passieren. Der Nachtbus der Rostocker Fledermaus F1 fährt ebenfalls wie gewohnt auf der Langen Straße. Nur an der Haltestelle Kröpeliner Tor wird er voraussichtlich nicht halten können. Alternativ können Fahrgäste die Haltestellen Lange Straße oder Schröderplatz nutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 17.11.2024 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock